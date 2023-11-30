Культура 30 ноября 2023, 15:56 Спектакль «Без пяти 100» показали в Нижегородском государственном театре юного зрителя в честь юбилея

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В свой 95-й день рождения Нижегородский государственный театр юного зрителя представил спектакль «Без пяти 100». По словам главного режиссера Алексея Логачева, в основу постановки легла почти вековая история театра, написало НИА «Нижний Новгород».

Участниками спектакля стали руководители и режиссеры, оставившие след в истории театра.

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«Наш рассказ пойдет, в первую очередь, о людях, определявших каждый в свое время то, каким будет лицо театра, какой будет философия его развития», — сообщил журналистам Логачев.