09 сентября 2023, 21:57
Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля
Актеры Спейни и Сарсгаард получили Кубок Вольпи
Американские актеры Кейли Спейни и Питер Сарсгаард удостоены Кубка Вольпи. Такое решение приняло жюри Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом, сообщил ТАСС.
Спейни получила награду как лучшая исполнительница женской роли. Она сыграла в картине «Присцилла», повествующей о жене Элвиса Пресли. Сарсгаард удостоен кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли. Актер сыграл в фильме «Память» мексиканца Мишеля Франко.
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Гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову в мае 2023 года присвоили звание народного артиста России. Известный кинорежиссер и актер поддержал съемки фильмов о современных военных конфликтах.
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