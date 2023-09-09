Культура 09 сентября 2023, 21:57 Спейни и Сарсгаард стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля Актеры Спейни и Сарсгаард получили Кубок Вольпи unsplash.com

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Американские актеры Кейли Спейни и Питер Сарсгаард удостоены Кубка Вольпи. Такое решение приняло жюри Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом, сообщил ТАСС.

Спейни получила награду как лучшая исполнительница женской роли. Она сыграла в картине «Присцилла», повествующей о жене Элвиса Пресли. Сарсгаард удостоен кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли. Актер сыграл в фильме «Память» мексиканца Мишеля Франко.

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Гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову в мае 2023 года присвоили звание народного артиста России. Известный кинорежиссер и актер поддержал съемки фильмов о современных военных конфликтах.