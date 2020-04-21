СПбГУ запустил виртуальную выставку к 90-летию романа «Защита Лужина»

По данным издания, посмотреть виртуальную выставку можно будет на платформах «Коллекции онлайн» и Izi-Travel. Посетители смогут послушать аудиогид, ознакомиться с историей работы над романом, а также рассмотреть снимки самого автора и фотографии разных обложек «Защиты Лужина». Кроме того, в экспозиции будут представлены рисунки самого писателя. Он их выполнил специально для своего произведения.