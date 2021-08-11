«Спасителя мира» да Винчи могли купить Эрмитаж и Пушкинский музей

В 2010 году российским музеям хотели продать картину «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. В качестве покупателей рассматривали ГМИИ имени А. С. Пушкина и Эрмитаж. Полотно считается самым дорогим в мире.

Подробности несостоявшейся сделки рассказала на обсуждении документального фильма «Спаситель на продажу» главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова. Ее процитировал сайт The Art Newspaper Russia.

В обычный рабочий день 18 ноября Маркову вызвала директор Пушкинского музея Ирина Антонова. Разговор шел тет-а-тет, в приемной не было даже секретаря.

«Ирина Александровна меня обняла и увела в кабинет, заперев за собой двери. <…> И таким приглушенным голосом, шепотом практически, сказала: „Нам предлагают Леонардо да Винчи. Один человек нам предложил“», — вспомнила сотрудница музея.

Маркова получила две папки документов, на изучение которых дали две недели — после этого необходимо было дать ответ. Саму картину в Россию для осмотра не привозили, ее фотографии в описании полотна тоже отсутствовали.

«Через две недели я прихожу к Ирине Александровне и говорю: „Нет, вы знаете, это не Леонардо. Эта картина нам не нужна“», — поделилась хранитель итальянской живописи.

Антоновой она отказывала дважды, решив не ехать за «Спасителем мира» в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что до ГМИИ картину предлагали Эрмитажу. Документы привезли два человека, смотрели их ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства музея Татьяна Кустодиева и еще один его сотрудник.

«Только два человека были допущены до этого. Привезли якобы и большую фотографию», — пояснила Маркова.

Кустодиева, добавила она, по телефону заметила, что речь идет о работе школы Леонардо.

Ситуация произошла примерно за год до представления «Спасителя мира» публике в лондонской Национальной галерее в 2011 году, где организовали выставку Леонардо да Винчи. Полотно приобрел российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, продав его впоследствии на аукционе за 450,3 миллиона долларов. Цена оказалась рекордной для произведения искусства, ушедшего с публичных торгов.