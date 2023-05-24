24 мая 2023, 20:23
«Созвездие книжных редкостей» выставили в Историческом музее Москвы
Редкие книги XV–XX веков показали публике на выставке в Москве
В Государственном историческом музее открылась выставка «Созвездие книжных редкостей». Она стала результатом совместной работы сотрудников Государственной публичной исторической библиотеки России и ГИМ. Об этом АГН «Москва» рассказал директор библиотеки Михаил Афанасьев.
«Мы все смогли по-настоящему представить книжную культуру в достойном виде, какой она была, есть и будет в веках, независимо от конъюнктуры времени», — подчеркнул Афанасьев.
Реклама
Перед гостями экспозиции предстали настоящие книжные раритеты. К примеру, первая датированная старопечатная книга на Руси «Апостол» XVI века или Атлас городов мира Брауна и Хогенберга.
Особое внимание посетителей привлекло первое издание радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву».
«Для выставки отобрали несколько десятков предметов, которые являются гордостью книжного дела, книжного искусства и обладают феноменальной ценностью», — отметил заместитель директора Исторического музея по научной работе Андрей Яновский.
Экспозиция будет работать до 2 октября.
Ранее стало известно, что Музей транспорта столицы проведет акцию «Привет, Москва».
Книги
Выставки
Москва 2023
Реклама
Реклама