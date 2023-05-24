Культура 24 мая 2023, 20:23 «Созвездие книжных редкостей» выставили в Историческом музее Москвы Редкие книги XV–XX веков показали публике на выставке в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Государственном историческом музее открылась выставка «Созвездие книжных редкостей». Она стала результатом совместной работы сотрудников Государственной публичной исторической библиотеки России и ГИМ. Об этом АГН «Москва» рассказал директор библиотеки Михаил Афанасьев.

«Мы все смогли по-настоящему представить книжную культуру в достойном виде, какой она была, есть и будет в веках, независимо от конъюнктуры времени», — подчеркнул Афанасьев.

Реклама

Перед гостями экспозиции предстали настоящие книжные раритеты. К примеру, первая датированная старопечатная книга на Руси «Апостол» XVI века или Атлас городов мира Брауна и Хогенберга.

Особое внимание посетителей привлекло первое издание радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву».

«Для выставки отобрали несколько десятков предметов, которые являются гордостью книжного дела, книжного искусства и обладают феноменальной ценностью», — отметил заместитель директора Исторического музея по научной работе Андрей Яновский.

Экспозиция будет работать до 2 октября.

Ранее стало известно, что Музей транспорта столицы проведет акцию «Привет, Москва».