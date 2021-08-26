Создателям фильма «Цой» пригрозили уголовкой

Уголовная ответственность может грозить создателям фильма «Цой», снятого режиссером Алексеем Учителем. Авторов картины, посвященной лидеру группы «Кино», обвиняют в нарушении авторских прав. Дело передали в Следственный комитет, сообщила РИА «Новости» юрист сына погибшего музыканта Александра Николаева.

Александр Цой неоднократно выступал против выхода фильма о его отце. Представители ТПО «Рок», которая занимались производством ленты, уверяли, что никаких законов не нарушали. Премьеру фильма переносили несколько раз, в итоге она состоялась в ноябре 2020 года.

Юридические представители Цоя-младшего подали иск в Мосгорсуд. Они заявили, что в фильме были использованы изображения и личные данные музыканта без согласия его сына. Параллельно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении авторских прав, так как в фильме прозвучали четыре песни группы «Кино» без согласия правообладателей.

«При наличии признаков состава преступления уголовное дело должно быть возбуждено в ближайшее время, а личности нарушителей и степень их вины установят следствие и суд», — рассказала защитник сына музыканта.

Цой-младший подал в суд на режиссера фильма и кинопрокатчиков еще в ноябре 2020 года, когда состоялся выход картины.