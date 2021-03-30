Создателя финансовой пирамиды задержали в Кургане

Жителя Кургана задержали за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Уточняется, что мужчина владел интернет-магазином бытовой техники. Он делал скидки 75% на продукцию и за это нужно было привлечь еще четырех покупателей.

Ущерб от его действий оценили в три миллиона рублей. Потерпевшие нашлись в шести разных регионах России. На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».