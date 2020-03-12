Создатели «Ведьмака» назвали российскую перепевку «Чеканной монеты» лучшей в мире. Вот как ее создавали

Композиторы, написавшие саундтрек к сериалу «Ведьмак», признали творчество Омского народного хора. Джиона Остинелли и Соня Белоусова назвали лучшим исполнение омичами песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Джиона Остинелли и Соня Белоусова назвали творчество Омского народного хора чудесным. Об этом композиторы сказали в подкасте Netflix.

Видео с омским исполнением вирусной песни уже набрало под два миллиона просмотров на YouTube. Солист хора Валерий Подворный рассказал в свое время «360», что песня из «Ведьмака» у всех хористов «заела». В итоге артисты решили сделать такой подарок омичам и всем россиянам — поклонникам сериала. То, что это исполнение признали лучшим в мире, сами авторы саундтрека в хоре назвали радостным событием.

«Мы только рады. Мы придумали эту идею перед самым Новым годом в отделе рекламы и PR, записали 31 декабря, очень быстро и оперативно, сделали аранжировку, собрали коллектив, записали. Записали звук и свет, все в рекордный срок. Потом за несколько часов разработали идею, что мы хотели бы сказать в соцсетях этим видео», — рассказала «360» специалист по связям с общественностью Омской филармонии Тамара Пономарева.

Опубликовали наскоро сделанное видео 1 января во всех соцсетях. Следующие несколько дней в филармонии следили, как растут просмотры, какой резонанс появился в СМИ. На хор стали выходить представители федеральных и мировых информагентств.

«И вот 3 января вечером мы собрали весь коллектив и утром полетели в Москву на Первый канал. В „Вечернем Урганте“ мы вышли в эфир. То, что кавер назвали одним из лучших, — это для нас очень почетно и приятно. А так, мы стараемся не отставать от трендов», — добавила представитель филармонии.

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — песня Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix. Актер Джои Бэти, сыгравший в сериале Лютика, как-то признался, что эта композиция — «самая раздражающая» из всех, какие он когда-либо слышал в своей жизни.