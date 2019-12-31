Создатели супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной доктор» рассказали о съемках в видео

В 2020 году в прокат должен выйти фильм Олега Трофимова о российском супергерое. Когда именно «Майор Гром: Чумной доктор» появится на экранах, пока неизвестно. Однако съемки уже завершились.

Картина основана на одноименной серии комиксов издательства Bubble Comics, уточнил портал DTF. Они рассказывают о майоре полиции Игоре Громе, который сражается против Чумного Доктора.

Загадочный преступник в маске намерен избавить город от «чумы беззакония». При этом действует он весьма радикально — убивает тех, кого подозревают в подкупах и взяточничестве.

Главную роль в фильме исполнил Тихон Жизневский, а его напарницей в кадре стала Любовь Аксенова.

Создатели ленты решили познакомить зрителя с тем, как шла работа над картиной. Весь съемочный процесс они уместили в ролик, который длится около трех минут.

Фильм о приключениях Игоря Грома планировали выпустить на экраны в октябре 2019 года. Однако работу над кинолентой перезапустили: во время производства часть съемочной команды и исполнитель главной роли поменялись.