Культура 06 декабря 2023, 13:51 Создатели «Слова пацана» опровергли пересъемку финальной серии драмы РИА «Новости»: в Ярославле не проводили пересъемку «Слова пацана»

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Создатели нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опровергли сообщения о пересъемке последней серии картины в Ярославле. Речь идет о плановом досъеме, пояснила в беседе с РИА «Новости» директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян.

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику», — сказала она.

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Хотя действие сериала происходит в Казани, съемки вели в Ярославле, затронув и центр города, и его окраины. Весной в соцсетях появлялись объявления о наборе массовки.

В ленте о молодежных преступных группировках во время перестройки снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников. Премьерные серии вышли 9 ноября.

Информацию о пересъемке финальной серии драмы ранее опубликовало издание MSK1.RU.