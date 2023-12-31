Культура 31 декабря 2023, 19:21 Создатели «Слова пацана» намекнули на работу над вторым сезоном Режиссер Крыжовников и сценарист Золотарев обсудили второй сезон «Слова пацана» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своем Instagram* Крыжовников опубликовал совместное фото со сценаристом Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал режиссер под снимком.

Реклама

Комментаторы под постом Крыжовникова разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею снять второй сезон сериала про казанских подростков. Другие выразили мнение, что продолжение истории может испортить впечатление о проекте.

Актер Александр Самойленко — младший, который исполнил роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала. Он также указал на профессионализм режиссера Крыжовникова.

Ведущие российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. На первом месте оказался сериал «Слово пацана».

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.