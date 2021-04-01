Создатели сериала «Детство Шелдона» снимут три новых сезона. Зрители увидят пятый, шестой и седьмой сезоны, сообщило ИА НСН со ссылкой на представителей телеканала CBS.

Это шоу является лидером среди прочих комедийных работ, транслируемых каналом. Его смотрят более чем 2,5 миллиона зрителей. Сериал «Детство Шелдона» является спин-оффом шоу «Теория большого взрыва». Премьера ленты об интеллектуально одаренном мальчике состоялась в 2017 году. В прошлом году стартовал четвертый сезон спин-оффа. Новые серии «Детства Шелдона» выйдут до 2024 года.