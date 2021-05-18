Создатели «Рика и Морти» выпустят новый мультсериал на блокчейне

Автор «Рика и Морти» выпустит новый мультипликационный сериал «Крапополис» на блокчейне. Производство ленты запустят на телеканале Fox, сообщило ИА Nation News со ссылкой на президента компании Майкла Торна.

Отмечается, что для разработки системы будет создана компания Blockchain Creative Labs. В проекте примет участие студия продюсера «Крапополиса» Дэна Хармона Bento Box.

«Предоставьте Дэну Хармону возможность превратить мифы ранней греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий сегодняшней политики, знаменитостей и поп-культуры», — отметил Торн.

В сюжете «Крапополиса» зрителю расскажут о событиях, происходящих в одном из городов Древней Греции. Им стараются управлять, сохраняя мир между людьми, богами и монстрами.

Ранее сообщалось, что картину «Лежащая обнаженная в колье» испанского художника Пабло Пикассо продали главе блокчейн-компании за 20 миллионов долларов. Гендиректор Tron Джастин Сан рассказал о покупке в Twitter. Торги прошли на аукционе 20th Century Art Evening в Лондоне.