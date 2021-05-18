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    18 мая 2021, 16:14

    Создатели «Рика и Морти» выпустят новый мультсериал на блокчейне

    Полина Петрова

    Автор «Рика и Морти» выпустит новый мультипликационный сериал «Крапополис» на блокчейне. Производство ленты запустят на телеканале Fox, сообщило ИА Nation News со ссылкой на президента компании Майкла Торна.

    Создатели «Рика и Морти» выпустят новый мультсериал на блокчейне

    Отмечается, что для разработки системы будет создана компания Blockchain Creative Labs. В проекте примет участие студия продюсера «Крапополиса» Дэна Хармона Bento Box.

    «Предоставьте Дэну Хармону возможность превратить мифы ранней греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий сегодняшней политики, знаменитостей и поп-культуры», — отметил Торн.

    В сюжете «Крапополиса» зрителю расскажут о событиях, происходящих в одном из городов Древней Греции. Им стараются управлять, сохраняя мир между людьми, богами и монстрами.

    Ранее сообщалось, что картину «Лежащая обнаженная в колье» испанского художника Пабло Пикассо продали главе блокчейн-компании за 20 миллионов долларов. Гендиректор Tron Джастин Сан рассказал о покупке в Twitter. Торги прошли на аукционе 20th Century Art Evening в Лондоне.