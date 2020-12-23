Создатели продлили сериал «Темные начала» на третий сезон

По словам создателей, эта часть станет финальной. К съемкам восьми эпизодов приступят в грядущем году. Сценарий сезона будет основываться на действиях из третьей книги «Темных начал» — «Янтарный телескоп», сообщила «Газета.ru».

Ожидается, что премьера финальной, седьмой серии второго сезона пройдет 28 декабря текущего года.