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    23 декабря 2020, 13:17

    Создатели продлили сериал «Темные начала» на третий сезон

    Полина Петрова

    Представители телевизионных компаний HBO и BBC One продлили фантастический сериал «Темные начала» по трилогии английского писателя Филипа Пулмана на третий сезон, информирует Deadline.
    Создатели продлили сериал «Темные начала» на третий сезон

    По словам создателей, эта часть станет финальной. К съемкам восьми эпизодов приступят в грядущем году. Сценарий сезона будет основываться на действиях из третьей книги «Темных начал» — «Янтарный телескоп», сообщила «Газета.ru».

    Ожидается, что премьера финальной, седьмой серии второго сезона пройдет 28 декабря текущего года.