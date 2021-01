Создатели «Острых козырьков» объявили о старте съемок финального сезона

По данным журналистов, сценарист телевизионного шоу Стивен Найт убежден в успехе заключительных серий, пишет ИА НСН.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», — подчеркнул Найт.

Речь идет о спин-оффе «Острых козырьков».

В 2018 году эта лента стала лучшим сериалом производства Великобритании по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Роль первого плана в ней исполняет известный актер Киллиан Мерфи.

Сериал впервые показали зрителям в 2013 году. Сюжет картины повествует об истории вражды между преступными кланами города Бирмингем в 1920-е годы.

