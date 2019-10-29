Создатели «Игры престолов» признались, что понятия не имели, что они делают

Давид Бениофф и Д. Б. Вайс вполне осознали, насколько негативной оказалась реакция зрителей на финальный сезон. Они даже пропустили свое запланированное выступление на Comic-Con в Сан-Диего после того, как интернет начало разрывать от негативных отзывов. Сценаристы молчали несколько месяцев и на Остинском кинофестивале (Техас) в минувшие выходные решили сознаться в своей некомпетентности. Возможно, шоураннеры надеялись на то, что страсти уже подутихли, однако получили еще больше возмущенных откликов от фанатов сериала.

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По словам Бениоффа и Уайсса, у них практически не было необходимой телевизионной квалификации, когда они заключили контракт с HBO. Они признались, что не смогли достойно адаптировать столь большие книги Джорджа Мартина к формату сериала. Это также касалось костюмов и актерского состава.

«Везде, где мы могли ошибиться, мы ошиблись», — заявили они.

Получилось, что признания Бениоффа и Уайсса подтвердили самые плохие подозрения, которые фанаты имели все это время, или, по крайней мере, с тех пор, как создатели оказались без опоры в виде книг Мартина.

Так или иначе, по мнению общественности, существует противоречие между бешеной популярности сериала, из-за которой он войдет в анналы киноистории и его невнятным исполнением. Не говоря уже о финале.