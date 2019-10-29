Создатели «Игры престолов» отказались от съемок сериала по вселенной «Звездных войн»

Дэвид Бениофф и Дэниел Б. Уайсс не будут снимать сериал по «Звездным войнам». Они отказались от участия в проекте в пользу Netflix. Сумма их пятилетнего контракта со стриминговым сервисом равняется 250 миллионам долларов.

О решении сценаристов «Игры престолов» рассказало издание The Hollywood Reporter. Бениофф и Уайсс признались, что обсуждение «Звездных войн» с Джорджем Лукасом и нынешней командой проекта было «захватывающим приключением».

«Мы навсегда в долгу перед сагой, которая изменила все. Но в сутках слишком мало часов. Мы поняли, что не сможем в полной мере посвятить себя ни „Звездным войнам“, ни проектам Netflix. Поэтому с сожалением отступаем», — пояснили свое решение авторы «Игры престолов».

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Планировалось, что они напишут сценарий и станут продюсерами шоу, выход которого был запланирован на 2022 год, — после фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди назвала Бениоффа и Уайсса «невероятным рассказчиками». Она выразила надежду, что сценаристы присоединяться к саге, когда их график будет не таким напряженным.