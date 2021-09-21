Создатели «Хода королевы» рассказали, будет ли продолжение сериала

Исполнительные продюсеры сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк и Уильям Холберг рассказали, что не планируют делать второй сезон сериала. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Они отметили, что не хотят делать продолжение, чтобы не портить оригинальную историю.

«Чувствую, что мы уже рассказали эту историю. Боюсь, если мы продолжим, то разрушим, что уже сказали», — рассказал Фрэнк.

Они пообещали, что снимут новый сериал с Аней Тейлор-Джой. Его название пока не уточняется.

Ранее советская шахматистка Нона Гаприндашвили направила иск в окружной суд Калифорнии на создателей сериала «Ход королевы». Она требует от компании Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

В сериале есть эпизод, который разворачивается в 1968 году. В нем говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. Однако на тот момент она уже выступила против 59 шахматистов-мужчин. Причем с 28 из них она сразилась во время одной игры. Ее противниками, в частности, были такие гроссмейстеры, как Драголюб Велимирович, Пауль Керес, Светозар Глигорич и другие.