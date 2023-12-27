Культура 27 декабря 2023, 19:42 Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут финал кинокартины Канделаки: ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все» piqsels

Читать 360tv в

ТНТ решил переснять ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все», чтобы сделать его острее и интереснее. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма „Иван Васильевич меняет все“. Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен в фильме», — отметила она.

Реклама

Показ киноленты состоится на ТНТ 31 декабря. Идея фильма принадлежит создателям «Самоиронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев.

В фильме покажут историю IT-специалиста Шурика, который во время очередного эксперимента случайно отправляет управдома Буншу в прошлое.

Накануне в Москве отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» из-за аварийного отключения электричества. Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь».