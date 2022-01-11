Создатели «Елок-8» прокомментировали обвинения в плагиате плаката

Авторы фильма «Елки-8» отказались считать плагиатом постер фильма. Тот оказался похож на новогоднюю открытку работы фотографа Стига Дирдала, где люди в зеленом стоят в форме елки.

Режиссер Антон Богданов заверил, что актеров для плаката фотографировали по одному. Киношники якобы не знали о задумке объединить их на снимке. При этом настоящими стали только лица актеров, остальное оформлено как компьютерная графика.

«Как правило, обращаются в рекламное агентство или какие-то агентства, которые как раз разрабатывают подобный контент и продвигают его. Потому что там же много всего: это надо и отфоткать, и отфотошопить надо, и подогнать, и цвета выбрать, и все это утвердить», — сказал Богданов радиостанции «Говорит Москва».

Сам Дирдал счел «российское произведение» плагиатом. Он заявил, что он равно оскорблен и польщен. С одной стороны, он уверен, что идею украли, нарушили авторские права. С другой — когда задумка использована для продвижения фильма с большим звездами, это значит, что все «сделано правильно».