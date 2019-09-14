Создатели «Друзей» отказались от продолжения

«Мы не будем устраивать воссоединение и не будем заниматься перезагрузкой», — отметила исполнительный продюсер ситкома Марта Кауффман.

Она пояснила свои слова. Шоу рассказывало о времени, когда друзья были семьей. Перезапуск не побьет то, что уже сделала команда.

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Ее поддержал и другой продюсер Дэвид Крейн.

«Мы сделали шоу, которое хотели. У нас все получилось правильно — финальный бантик завязан», — прокомментировал он.

А вот продюсер Кевин Брайт все-таки встал на сторону поклонников сериала и предложил взяться за перезапуск. На эти его слова Кауфманн в шутку ответила: «Удачи!».

Трое продюсеров выступали на ежегодном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Ранее поклонники понадеялись, что «Друзья» снова вернутся на экраны. Их веру укрепила актриса Дженнифер Энистон. Она намекнула на шоу Эллен Дедженерес, что не против сняться в продолжении сериала.