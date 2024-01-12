Культура 12 января 2024, 14:30 Создатель сериала «Доктор Кто» Тоби Хейнс начал работу над новой картиной по вселенной Star Trek

Читать 360tv в

Журналисты издания Deadline выяснили, что создатель сериалов «Доктор Кто» и «Андор» Тоби Хейнс начал работу над новой кинокартиной по вселенной Star Trek.

Как написало ИА НСН, четвертая часть «Звездного пути» станет приквелом фильма 2009 года. На студии Paramount воссоздадут действия, происходящие за несколько десятилетий до сюжета первой картины.

Реклама

Поклонники фильма мечтают о возвращении такие актеров как Крис Пайн, Зои Салдана, Джон Чо и других.