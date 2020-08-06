Создатель «Матрицы» раскрыл смысл трилогии

По словам режиссера, об изначальной концепции трилогии догадывались некоторые фанаты, которые делились своими мыслями в интернет-сообществах. Но при этом Вачовски отметила, что в те годы мир, а также кинокомпании не были готовы к таким сюжетным линиям.

«Я рада, что люди говорят о фильмах „Матрица“ через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки трансперсонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь», — поделилась Лилли Вачовски.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов. Режиссерами стали Ларри и Эндрю Вачовски. В 2010 и 2016 годах они совершили транспереход и стали сестрами Лилли и Ланой.

Сейчас Лана Вачовски работает над четвертой частью «Матрицы». О новом фильме известно пока немного, но точно известно, что Киану Ривз вернется к роли Нео. До начала пандемии его видели на съемках, которые проходили на улицах Сан-Франциско. По данным СМИ, в мир «Матрицы» вернется и его верная подруга Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс. Новичками картины станут Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Матин II, который сыграет молодого Морфеуса.