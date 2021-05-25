Создатель «Легенды №17» рассказал, что приглашал Спейси сняться в своей картине

Российский режиссер Николай Лебедев («Легенда № 17») признался «Газете.ru», что предлагал американскому актеру Кевину Спейси принять участие в съемках своего фильма, однако из этого ничего не вышло.

Лебедев выразил сожаление, что сотрудничество со звездой «Карточного домика» не состоялось.

«Я его приглашал, подробности рассказывать не буду. <…> Это было года три назад, когда его уже обвинили в домогательствах», — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что с большим удовольствием поработал бы со Спейси, поскольку тот является прекрасным актером.

Накануне стало известно о возвращении Спейси в кинематограф. Итальянский продюсер и актер Франко Неро предложил артисту сняться в картине «Человек, который привлек бога».