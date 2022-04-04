Создатель «Игры в кальмара» анонсировал более жестокий проект

Автор популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек анонсировал новый проект. Новая работа режиссера будет более жестокой. Об этом рассказал сайт Канобу.

Хван Дон Хек заявил, что сюжет фильма «Клуб по убийству стариков» основан на рассказе итальянского ученого и философа Умберто Эко. Корейский режиссер считает, что работа вызовет еще больший общественный резонанс. Он пошутил, что после выхода фильма на экраны ему придется скрываться от пожилых людей.

Режиссер заявил, что уже написал 25 страниц сценария для «Клуба по убийству стариков». Больше о работе над фильмом ничего не известно. Также Хван Дон Хек не уточнил, на каком рассказе Эко основан сюжет.

Сейчас идут съемки нового сезона «Игры в кальмара». Зрители увидят вторую часть нашумевшего сериала не раньше 2024 года. Она выйдет на Netflix.