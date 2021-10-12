Создатель документального фильма о Бодрове-младшем рассказал о сложностях съемок

Режиссер Петр Шепотинник, автор документального фильма о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет», поговорил с сайтом Рitеr.tv о том, как создавался фильм и что оказалось для него самым трудным в процессе работы. По словам режиссера, это осознание ответственности.

Он пояснил, что понимал, как важно сделать фильм о такой фигуре, как Бодров, достоверным и не фальшивым.

«Все было сложно! При чем это сложности не технологические, это сложности скорее человеческие. Потому что это люди, которых все знают. Это люди, которых все любят. Для нашего поколения — это просто наши близкие люди, а для близких этих людей это просто люди, никакие не актеры. Валентина Николаевна Бодрова, Сергея Бодрова, Светы его, сыновей, дочерей. Это совсем другая история. А для нынешнего поколения, как мне кажется, фигура Бодрова, естественно, Балабанова тоже становится все более-более мифологической. Потому что вы рядом это время не прожили так, как прожили его мы. И поэтому нам очень важно было сохранить ощущение доверительного разговора. Познакомить их с вами так, как мы сами с ними знакомились», — сказал режиссер.

Он добавил, что в фильме использована запись интервью с Сергеем Бодровым и режиссером Алексеем Балабановым, чудом найденная им спустя 20 лет на VHS-кассете.

«И мы поняли, что они, наверное, таким образом захотели с нами пообщаться. И мы стали с ними так общаться через монтаж, через разговоры. Все было для меня заново. Вся обстановка этой картины нас, конечно, очень радует, она повышает нашу ответственность все больше и больше. Потому что надо держать тон, надо выдержать интонацию и надо ни в чем не сфальшивить, не приукрасить и сделать это живым», — рассказал Петр Шепотинник.