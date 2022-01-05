Создатель «Бивиса и Баттхеда» анонсировал возвращение героев

Поклонники «Бивиса и Баттхеда» смогут снова увидеть любимых героев на экранах. Создатель персонажей Майк Джадж анонсировал выход полнометражного мультфильма.

«Бивис и Баттхед вернутся в этом году в полнометражном мультфильме на Paramount+ и не только. Пока без точной даты, но уже скоро. Им нужно немного времени, чтобы привести себя в форму», — написал режиссер в Twitter.

К своему посту Джадж добавил черно-белые изображения постаревших персонажей.

По словам авторов мультсериала, полнометражка сохранит полюбившийся многим юмор и едкую сатиру на современное общество. Джадж выступит в качестве продюсера, сценариста и актера озвучки.

Американский мультсериал «Бивис и Баттхед» выходил с 1992 по 2011 годы. В 1996-м на экраны вышел полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Сюжет картин разворачивается вокруг истории жизни двух подростков. Юноши живут в вымышленном городке Хайленд и каждый день попадают в нелепые ситуации.