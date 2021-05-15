Современную библиотеку открыли в Башкортостане после реновации

Новую модернизированную центральную библиотеку открыли для посетителей в селе Караидель Республики Башкортостан. Об этом рассказало Nation News.

Изменения сделаны в рамках президентского проекта «Культура». Библиотека стала современным местом, где после реновации стало еще удобнее проводить читательский досуг.

«За эти два года построено 638 ДК, более 200 автоклубов, 306 модельных библиотек — это то, чего ждут наши люди в селах, городах, это все, что наполняет нашу жизнь новыми смыслами», — подчеркнула председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре о проекте.