«Современник» отменил новогодний спектакль из-за смерти Галины Волчек

Московский театр «Современник» отменил новогодний комедийный спектакль «С наступающим». Решение приняли в связи со смертью художественного руководителя Галины Волчек.

«30 декабря спектакль „С наступающим“ мы отменяем. Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно», — написали на сайте театра.

В объявлении также говорится, что 27 , 28 и даже 29 декабря — в день прощания с Волчек — театр покажет «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры». Эти спектакли в разные годы поставила Волчек.

Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в больнице от отеков мозга и легких на 87-м году жизни. В 1972 году она стала главным режиссером «Современника», а в 1996 году заняла пост художественного руководителя этого московского театра. За свою жизнь она поставила около 30 спектаклей, сняла более 10 фильмов в качестве режиссера и сыграла множество ролей в кино.

Прощание с Волчек начнется в «Современнике» 29 декабря, в 09:00. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.