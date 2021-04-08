Советский актер Николай Чиковани умер в возрасте 90 лет

Ушел из жизни известный советский актер Николай Чиковани. Народный артист Республики Абхазия умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Причина смерти актера не называется, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Абхазии. Глава министерства Гудиса Агрба выразил соболезнования в связи со смертью Николая Чиковани.

Чиковани придумал множество постановок в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Также он сыграл огромное количество ролей в советском кино. Среди наиболее его популярных работ фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «В ночь на новолуние».

Власти республики отобрали специальную комиссию, которая займется огранизацией похорон киномэтра.