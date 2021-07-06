Социально значимые фильмы получат до 70 млн рублей господдержки

Минкультуры утвердило принципы господдержки кинопроизводства в 2021 году. Российские фильмы смогут получить до 70 миллионов рублей, если картина будет затрагивать социально значимые темы. Приказ министерства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Национальные фильмы, получающие государственную поддержку, финансируются исходя из следующих принципов <…> Полнометражные фильмы социально значимой тематики (за исключением фильмов-дебютов) — частичное финансирование из расчета до 70% сметной стоимости производства фильма, но не более 70 млн рублей», — уточнили в документе.

Для детских полнометражных картин предусмотрели такие же условия получения субсидии. Авторские и экспериментальные ленты смогут рассчитывать на сумму не более 50 миллионов рублей. Для фильмов-дебютов установили порог до 30 миллионов рублей.

Еще в документе значатся анимационные полнометражные и короткометражные картины. В первом случае господдержка составит до 50 миллионов рублей, а во втором — до 350 тысяч рублей за минуту. Неигровые картины смогут получить от 1,5 до 10 миллионов рублей в качестве субсидии.