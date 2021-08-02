Сотрудники МХАТ им. Горького опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой

Информация о том, что актеры МХАТ им. Горького объявили руководству бойкот из-за участия Ольги Бузовой в одном из спектаклей появилась в СМИ. Однако пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина опровергла эти слухи. По ее словам, подобные сведения являются дезинформацией, передала «Газета.ru».

«Нам ничего не известно об этом бойкоте. Театр в данный момент находится в отпуске. Только 31 августа будет сбор труппы, когда все наши актеры вернутся после каникул и будут готовиться к следующему сезону», — рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, информации о том, кто объявил бойкот и в каком формате он будет проходить, также не поступало. Мусина-Пушкина отметила, что подобные новости не являются пиар-ходом со стороны театра, так как на данный момент труппа находится в отпуске.

Напомним, что Ольга Бузова приняла участие в постановке спектакля «Чудесный грузин» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади. Премьерный показ состоялся 11 июня. Бузовой досталась роль певицы кабаре Беллы Шанталь. По сюжету пьесы, женщина становится шпионкой и спасает Иосифа Сталина.