Культура 18 ноября 2022, 18:45 Сотрудники Эрмитажа заявили, что планируют сотрудничать с восточными странами в 2023 году

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Сотрудники петербургского музея Эрмитаж рассказали о планах на будущий год. Они рассчитывают на сотрудничество с восточными странами. Об этом сообщила телеканал «Санкт-Петербург».

В 2023 году посетителям музея представят золотые монеты, которые обнаружили во время раскопок античного городища Мирмекий. Кроме того, там представят артефакты из захоронения знатного скифа на территории Республики Тыва.

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Виртуальные выставки станут еще одним экскурсионным дополнением в следующем году. Кроме того, Эрмитаж планирует сотрудничать с Китаем, Японией, Малайзией и арабскими странами, написал Gazeta.SPb.

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