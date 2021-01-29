Сотникова вспомнила, как Лановой сыграл в своем последнем спектакле

Спектакль «Последние луны» показали зрителям 24 декабря прошлого года. В этот день у актера подскочило давление, он даже планировал отменить выступление, однако позже собрался с силами.

«Мы его подбадривали, говорили: „Вы же офицер, вы должны сыграть“», — отметила Сотникова.

По ее словам, тогда Лановой прекрасно исполнил роль и преодолел плохое самочувствие. Спустя некоторое время его госпитализировали. Актриса рассказала, что 1 января она поговорила с Василием Семеновичем и поздравила его с Новым годом.

Сотникова подчеркнула, что с Лановым было легко общаться и работать. Он не был высокомерен с коллегами и не давал плохих советов. Этот артист возвышал над собой своих партнерш по сцене.

«Когда он играл с женщиной… Ты себя чувствуешь и женщиной, и актрисой с ним. Он из тех партнеров, который действительно давал возможность своем по-настоящему раскрыться и не боялся быть в каких-то сценах в тени. Это великое качество великого артиста», — заметила Елена Викторовна.

Кроме этого, Сотникова и Лановой были близкими друзьями. Она добавила, что актер много раз приходил на помощь и всегда поддерживал ее. Артистка заключила, что с уходом Василия Семеновича она «потеряла второго отца».