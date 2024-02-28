Культура 28 февраля 2024, 14:35 Sotheby’s: «Цветы в вазе» Ренуара и саму вазу выставили на торги

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Необычный лот выставили на мартовские торги Sotheby’s. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные аукционного дома.

Коллекционеры получили возможность приобрести работу художника Огюста Ренуара «Цветы в вазе», написанную в 1878 году. Кроме того, любителям живописи представили и саму вазу, которая изображена на холсте.

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Первоначальная цена двух предметов — три миллиона фунтов (более 349 миллионов рублей).