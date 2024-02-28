28 февраля 2024, 14:35
Sotheby’s: «Цветы в вазе» Ренуара и саму вазу выставили на торги
Необычный лот выставили на мартовские торги Sotheby’s. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные аукционного дома.
Коллекционеры получили возможность приобрести работу художника Огюста Ренуара «Цветы в вазе», написанную в 1878 году. Кроме того, любителям живописи представили и саму вазу, которая изображена на холсте.
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Первоначальная цена двух предметов — три миллиона фунтов (более 349 миллионов рублей).
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