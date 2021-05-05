Sothebу’s впервые продаст известную картину Бэнкси за криптовалюту
Аукционный дом Sothebyʼs впервые продаст культовую картину Бэнкси за криптовалюту. Одну из самых известных картин британского художника Love is in the Air («Любовь витает в воздухе») оценили в 3-5 миллионов долларов.
Аукцион состоится в Нью-Йорке 12 мая, сообщили на сайте Sotheby’s.
Впервые на аукционе тому, кто предложит наиболее высокую ставку, позволят оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum, при этом ставки придется делать в долларах.
По словам организаторов аукциона, «предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby’s отдает должное наследию» художника.
«Это характерное нововведение, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby’s, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий», — сообщили на сайте аукционного дома.
Возможность оплачивать криптовалютой, по словам организаторов, позволит переосмыслить и расширить возможности аукционного дома.
Картина Бэнкси «Love is in the Air» размером 90 на 90 сантиметров напоминает о несправедливости и неравенстве, а также отправляет сигнал надежды, отметили представители аукционного дома.