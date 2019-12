Составлен топ самых популярных клипов десятилетия

Наиболее популярный видеоролик этого десятилетия — клип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. С января 2017 года он набрал на YouTube 6,5 миллиарда просмотров.

После него идет клип британца Эда Ширана на песню Shape of You, который тоже вышел в январе 2017-го. Видео посмотрели 4,4 миллиарда раз. Причем этот поп-музыкант дважды оказался в списке: он замыкает рейтинг благодаря клипу на композицию Thinking Out Loud.

В тройку лидеров также попал американский рэпер Уиз Халифа с видео See You Again (ft. Charlie Puth). С апреля 2015 года интернет-пользователи посмотрели его более 4,3 миллиарда раз.

В рейтинге также числятся: Uptown Funk (ft. Bruno Mars) Марка Ронсона, Sorry Джастин Бибера, Roar Кэти Перри, Sugar от Maroon 5, Gangnam Style корейского исполнителя PSY, Counting Stars американской поп-рок группы OneRepublic.

Всего с 2010 года эти клипы посмотрели более 37 миллиардов раз.

Ранее назвали наиболее популярных у россиян музыкантов. В топ лучших артистов вошли белорусский певец Тима Белорусских, российская певица Zivert и 17-летняя американка Билли Айлиш.