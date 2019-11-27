Составлен топ-40 лучших фильмов десятилетия

Пальма первенства была отдана картине «Лунный свет». Режиссера ленты Барри Дженкинса назвали одним из главных голосов в современном кинематографе. В 2017 году «Лунный свет» удостоилась трех премий «Оскар».

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На второй строчке оказался фильм «Кэрол» режиссера Тодда Хейнса. Историю об отношениях двух женщин, развернувшуюся в Нью-Йорке 1950-х годов, назвали «глубоко романтичной, сексуальной и драматичной». Исполнительница главной роли Кейт Бланшетт и ее коллега по фильму Руни Мара были номинированы на «Оскар», однако обе актрисы не смогли получить заветные статуэтки за свою работу в этой ленте.

Замыкает тройку лидеров триллер Джордана Пила «Прочь». Этот фильм, как отметили журналисты, лучше других отражает общество XXI века.

Четвертая строчка досталась работе Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», пятое место заняла кинолента «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн. В первую десятку также вошли картины «Американская милашка», «Приключения Паддингтона 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тебя никогда здесь не было» и «Женщины ХХ века».

Полный перечень лучший фильмов десятилетия опубликован на сайте The Independent.