Составлен топ-10 самых популярных в период пандемии фильмов

По его словам, в весеннее время появился тренд на просмотр лент-катастроф. В целом пик активности по просмотрам кино пришелся на апрель текущего года, когда большое число граждан ушло на самоизоляцию. Летом мода на фильмы-катастрофы ушла, опять стали популярны комедии и семейные картины.

Возглавил рейтинг фильм «Заражение». На втором месте оказалась лента «Джентльмены», третьим стал «Джокер». Далее по списку «Джуманджи: Новый уровень» и «Ford против Ferrari». Также в десятку попали такие кинокартины, как «Бладшот», «Плохие парни навсегда», «Достать ножи», «Однажды в… Голливуде» и «Малефисента: Владычица тьмы».

Самым популярным мультфильмом стал «Холодное сердце 2». Вторую строчку занял анимационный сериал «Маша и Медведь». На третьем месте мультфильм «Три богатыря и Наследница престола».