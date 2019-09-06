Составлен топ-10 худших поступков в «Игре престолов»

Главные герои наполненного драматизмом и бесконечным кровопролитием сериала «Игра престолов» на протяжении телесаги позволяли себе ужасные поступки. Даже самые лучшие из них виновны в тяжких преступлениях.

Издание Screen Rant собрало и опубликовало топ-10 худших поступков главных героев сериала.

Список возглавляет уничтожение Дейнерис Королевской гавани. Битва была выиграна, когда Бурерожденная в припадке ярости и безумия сровняла город с землей.

Второе место досталось Джону Сноу, которой поклялся в верности Королеве Драконов. Из-за этого многие сочли его предателем, и он потерял свой авторитет на Севере. Возможно, если бы не его клятва, многого, что пошло не так в последней серии сезона, можно было бы избежать.

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На третьем месте оказалась его сводная сестра Санса Старк. Она была уверена, что, если отец сознается в измене, Джоффри его помилует. Чего, как известно, не произошло.

Издание также обвинило Брана Старка в гибели его слуги Ходора, и Арью Старк в том, что она поверила в предательство Сансы.

Жуткой ошибкой Робба Старка стал отказ от женитьбы на дочери Уолдера Фрея. Его свадьба закончилась одни из самых страшных побоищ сериала.

Худшим поступком Джейме Ланнистера стал эпизод из первой серии, когда он столкнул с башни маленького Брана Старка. Его брату Тириону вменили в вину двойное убийство возлюбленной Шайи и отца Тайвина. Серсею Ланнистер упрекнули в черствости и бездушности, в результате которых ее сын Томмен покончил с сбой.

Отвратительный король Джоффри Баратеон по прихоти казнил Неда Старка в конце первого сезона. Он наслаждался ситуацией, но смерть старшего Старка стала причиной основных событий сериала и в конечном итоге, гибели самого Джоффри.