Составлен список звезд, погибших до 50 лет

Одна из таких звезд — казахский певец и актер Мурат Насыров, известный в России по песням «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты». На сцене он всегда пел вживую. Перед смертью артист находился в депрессии, а затем покончил жизнь самоубийством.

Известный радиоведущий на канале Maxim, один из участников группы «Химера» Геннадий Бачинский погиб в автокатастрофе. Он был за рулем Volkswagen Golf и решил обогнать грузовик, для этого выехал на встречку, по которой двигался микроавтобус. После аварии трое человек оказались в больнице с тяжелыми травмами. Бачинский умер сразу.

Австралийский актер и клипмейкер Хит Леджер известен по фильмам «Темный рыцарь» и «Патриот». Он посмертно номинирован на премию «Оскар». Леджер умер после принятия болеутоляющего, снотворного и транквилизаторов одновременно.

Американский певец и музыкант Крис Корнелл участвовал в группах Soundgarden и Audioslave. В начале карьеры работал барабанщиком, а позже начал играть на гитаре. В юношеские годы страдал депрессией, из-за которой целый год не выходил из дома. В это время он играл на гитаре и барабанах. В 52 года Корнелла нашли мертвым в отеле Гранд Детройт.

Причину смерти поп-короля Майкла Джексона пытались выяснить представители сразу нескольких инстанций. В результате правоохранители арестовали доктора артиста Конрада Мюррея, которого обвинили в профессиональной некомпетентности. В ходе расследования выяснилось, что медик ввел своему пациенту большое количество анестетика.

Американская актриса и певица Британи Мерфи прославилась благодаря роли в комедии «Бестолковые». Артистка умерла в 32 года от пневмонии. Через некоторое время скончался ее муж, у которого выявили похожие симптомы. Появилось предположение, что супруги умерли из-за грибка, поселившегося в их доме.

Российский спортсмен, радиоведущий, шоумен и предприниматель Владимир Турчинский скончался от инфаркта в 46 лет.

Британского модного дизайнера одежды Александра Маккуина четыре раза признавали лучшим модельером года в Англии. По сообщениям британских источников, он умер в своей квартире и оставил записку с просьбой присмотреть за его собаками.

Британская певица Эми Уайнхаус известна своим контральто–вокалом. Славу ей принесло смешение нескольких музыкальных жанров, в том числе соула, джаза и блюза. Ее признали одной из ведущих исполнительниц 2000-х годов. Звезда умерла из-за алкогольного отравления: она превысила допустимую дозу спиртного в пять раз.

Американская певица и актриса, продюсер и фотомодель Уитни Хьюстон выступала в жанрах поп, urban contemporary и более классических — блюз, соул. Известна по роли в фильме «Телохранитель» и исполнению баллады I Will Always Love You. Хьюстон получила премию «Грэмми» за лучшее исполнение в 2008 году. Она умерла в гостиничном номере Беверли Хилс от наркотического отравления. В коктейле были намешаны марихуана, кокаин и успокоительное.