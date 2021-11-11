Составлен список самых влиятельных фантастических романов

Газета «Культура» составила список самых влиятельных фантастических романов. По ним было снято множество экранизаций, а сами книги до сих пор являются бестселлерами.

Первое место занял роман «Война миров» Герберта Уэллса. Он рассказывает историю о том, как жителям Англии приходится спасаться после захвата страны марсианами. Самая известная адаптация произведения — аудиоспектакль Орсона Уэллса. Когда он вышел, многие приняли его за настоящий репортаж, написало РИА ФАН.

На второй позиции оказался роман «2001: Космическая одиссея» Артура Кларка, по которому снял один из самых известных своих фильмов Стэнли Кубрик.

Третье место занимает книга Филиппа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Роман рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором андроиды существуют наравне с людьми, и ставит вопрос, так ли человекоподобные роботы отличаются от людей.

Кроме того, в список включили «Малвиль» Робера Мерля и «Парк Юрского периода» Майкла Крайтона.