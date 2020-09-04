Составлен рейтинг запросов книг среди пользователей Avito

Книги британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере лидируют в книжном рейтинге.

На втором месте расположились книги американца Стивена Кинга. На третьей строчке расположился цикл книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Россияне захотели приобрести их с рук после выхода сериала по мотивам цикла.

В целом спрос на издания на сервисе летом 2020 года увеличился практически наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Первая из семи книг о Гарри Поттере вышла в 1997 году, напомнила «Газета.ru».

Аналитики также зафиксировали спрос на виниловые пластинки. Летом 2020 года он возрос на 56% по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Лидирует запрос по Pink Floyd. Также соотечественники интересуются Queen. На третьей строчке расположился запрос «Гражданская оборона».