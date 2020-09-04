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    04 сентября 2020, 19:18

    Составлен рейтинг запросов книг среди пользователей Avito

    Алена Макаренко

    Составлен рейтинг книг, которые россияне чаще всего покупают на онлайн-платформе для размещения частных объявлений Avito. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса.
    Составлен рейтинг запросов книг среди пользователей Avito

    Книги британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере лидируют в книжном рейтинге.

    На втором месте расположились книги американца Стивена Кинга. На третьей строчке расположился цикл книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Россияне захотели приобрести их с рук после выхода сериала по мотивам цикла.

    В целом спрос на издания на сервисе летом 2020 года увеличился практически наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

    Первая из семи книг о Гарри Поттере вышла в 1997 году, напомнила «Газета.ru».

    Аналитики также зафиксировали спрос на виниловые пластинки. Летом 2020 года он возрос на 56% по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Лидирует запрос по Pink Floyd. Также соотечественники интересуются Queen. На третьей строчке расположился запрос «Гражданская оборона».

    Новости SMI.FM