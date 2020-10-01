Стали известны имена участников воссоединившегося состава AC/DC

Поклонники австралийской рок-группы AC/DC узнали имена всех участников воссоединившегося состава. Пост с их изображением появился в Twitter-аккаунте группы.

Кроме гитариста Ангуса Янга и ритм-гитариста Стива Янга в группу вернулся ушедший в 2016 году вокалист Брайан Джонсон, оставивший в 2017 году работу в коллективе бас-гитарист Клифф Уильямс, и барабанщик Фил Радд. Последний ушел из группы в 2015 году после обвинений в хранении наркотических средств, пишет «Газета.ru».

«Вы готовы?» — написано под опубликованной фотографией с участниками AC/DC.

Слухи о том, что трое бывших участников вернутся к работе в музыкальном коллективе появились еще в 2018 году.

До этого в Twitter появился короткий ролик с мерцающей молнией красного цвета — культовым логотипом рок-группы, который возможно намекает на скорое появление новой музыки.

По информации издания Louder, хотя участники коллектива пока не анонсируют эту информацию, известно, что новый альбом выйдет в ноябре.