Культура 15 февраля 2023, 12:07 Сосо Павлиашвили рассказал, что самое главное в его жизни РИА «Новости»

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Певец Сосо Павлиашвили очень семейный человек, с женой Ириной они вместе уже 25 лет и воспитывают троих детей. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

Певец рассказал, что больше всего в жизни он ценит свою семью. Они всегда вместе: на сцене, в жизни, в досуге. Например, жена Ирина и сын Леван выступают вместе с Сосо Павлиашвили. Много песен артист посвящает именно своей семье. Так, композиция «Волчица» посвящена любимой жене.

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Еще одна важная песня в репертуаре Сосо Павлиашвили — «Помолимся за родителей». За последние 10 лет она стала своего рода гимном для многих людей. Певец убежден, что без уважения к своим родителям у человека нет никакого будущего, и неважно, сколько у него богатства и благ. И в этой традиции пара воспитывает и своих детей.

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«Мы не тусуемся. Проводим время с пользой или для души, или для здоровья. Посещаем церковь. Много плаваем, много ходим. С прогулки всегда возвращаемся счастливыми и немножко уставшими.<…> Свободное время всегда только с семьей. Мы без семьи не существуем», — сказал Сосо Павлиашвили.