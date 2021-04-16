Соседов рассказал, что через век никто не вспомнит о Пугачевой

Критик Сергей Соседов заявил, что спустя век никто не вспомнит о такой певице как Алла Пугачева. По его мнению, репертуар исполнительницы стал примитивным, передала «Вечерняя Москва».

«У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же „Ибица“, „Цвет настроения синий“ — это все чушь собачья и решительно не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых и негодных песен, много шлака. Перечеркивает ли это их достижения? В какой-то степени, да, умаляет», — заявил Соседов.

Он добавил, что через многие годы люди будут помнить вклад «Могучей кучки». Однако работу российской эстрады у людей будущего вряд ли получится оценить. По его мнению, такой репертуар нельзя назваать образцовым. Для примера он привел Клавдию Шульженко, которая до 70 лет показывала высший пилотаж на сцене. Ранее музыкальный критик резко отреагировал на кремлевский концерт Пугачевой.

При этом Соседов отметил высочайший уровень русской классической музыки, котораяв вполне может стоять вровень с Моцартом, добавили ИА «Невские новости».