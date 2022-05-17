Соседов назвал Евровидение «фашистским конкурсом»

Евровидение представляет собой «конкурс фашиствующей Европы». Такую характеристику дал мероприятию музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Life.ru.

По мнению Соседова, сейчас Европа сама представляет из себя «четвертый рейх», где «правит нацизм».

«И нас неспроста оттуда удалили. Мы не должны участвовать в фашистском, нацистском конкурсе. Он не транслировался по российскому телевидению, этого конкурса для нас нет», — заявил музыкальный критик.

Он признался, что раньше наблюдал за конкурсом только из-за того, что ему было необходимо давать комментарии СМИ. В нынешнем году, когда Россия оказалась недопущена до конкурса и отечественные телеканалы не вели трансляцию, Соседов также не стал смотреть мероприятие.

«Все, кто смотрел Евровидение даже по интернету, искали — это пятая колонна. Это люди, которые выступают против своей страны, против России. Мне жалко таких людей. Это несчастные люди», — отметил журналист.

Финал конкурса прошел в ночь с 14 на 15 мая в итальянском Турине. Победу одержал музыкальный коллектив из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania.

Ранее читатели британской газеты The Telegraph назвали Евровидение «парадом извращенцев».