Сорокалетие легендарной Олимпиады-80 отметят в Кремлевском дворце

В воскресенье в Москве пройдет Третий фестиваль «Новые лица — прежние идеалы», который соберет на сцене Кремля многих известных артистов. Как уточнил ТАСС, в этот раз смотр посвятят сорокалетию Олимпиады-80.

Изначально мероприятие должно было пройти 23 мая 2020 года, но локдаун из-за пандемии спутал все карты. Он заставил перенести огромное количество концертов, выступлений, выставок и спектаклей. Новой датой празднования юбилея Олимпийских игр в Москве стало 12 сентября 2021 года.

На сцене перед гостями выступят такие отечественные звезды, как Лариса Долина, Татьяна Буланова, Мари Карне, Большой детский хор имени Попова и другие исполнители.

Но пандемия все равно внесет свои коррективы в проведение воскресного концерта: помимо билета нужно будет предъявить паспорт и QR-код. В Кремле будет создана так называемая зона «ковид-фри».

Как рассказали организаторы праздника, их задачей было собрать ярких артистов и показать тот уникальный дух, который передается в России из поколения в поколение. Именно им была отмечена Олимпиада-80. Все выступления будут стилизованы под 80-е годы, чтобы зритель мог уловить особую атмосферу Москвы времен Олимпийских игр.