Культура 06 июня 2023, 16:08 Сооснователь Microsoft Билл Гейтс посоветовал почитать летом Зевина и Френча

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Миллиардер Билл Гейтс составил список книг, которые стоит прочитать летом, и поделился им в своем личном блоге. Об этом сообщили «Народные новости».

На первое место сооснователь Microsoft Билл Гейтс поставил произведение Габриэля Зевина «Завтра, и завтра, и завтра». Писатель выпустил роман лишь в прошлом году. Также Билл Гейтс посоветовал прочитать книгу «Рожденный в темноте» Говарда Френча.

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Наконец, миллиардер порекомендовал еще и сериал, датскую политическую драму «Борген».

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