Культура 02 сентября 2023, 23:28 Сообщившие о смерти актера Янина оказались телефонными мошенниками Mash: жена актера Янина заявила в полицию на сообщивших о смерти мужа мошенников РАМТ

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Люди, сообщившие семье актера Алексея Янина о его смерти, хотели нажиться на трагедии. Об этом сообщила жена артиста Дарья в комментарии Telegram-каналу Mash.

Женщина утверждает, что попалась на уловку обманщиков, которые представились сотрудниками Института Склифософского.

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По словам Дарьи, в 07:30 утра 2 сентября ей позвонили и сообщили о смерти Алексея Янина. Звонившие не предлагали никаких ритуальных услуг, поэтому женщина уверена в том, что это не ритуальные агенты.

Дарья весь день находилась в состоянии шока, только к вечеру она смогла доехать до НИИ Склифосовского. и сразу направилась в реанимацию к мужу. Там Дарья пробыла до того момента, пока с ней по телефону не связался главный врач Он опроверг информацию о смерти актера.

Женщина написала заявление в полицию на телефонных мошенников.

Информация о смерти Александра Янина появилась 2 сентября. К вечеру супруга актера сообщила, что эта сообщения о его смерти — ошибка врачей. Дарья пояснила, что ее муж жив, но находится в коме в тяжелом состоянии.